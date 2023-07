Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: contatto tra Greenwood e Mourinho

Continua la ricerca della Roma di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Secondo il sito inglese ci sarebbe stato un contatto tra José Mourinho e Mason Greenwood del Manchester United, per far arrivare l'attaccante nella capitale in prestito. Il giocatore attualmente è ancora sospeso, dopo l'arresto nel 2022 e le accuse di tentato stupro e aggressione della sua ex fidanzata, cadute ufficialmente il 2 febbraio di quest'anno. L'attaccante riterrebbe improbabile un nuovo inizio allo United, nonostante il supporto di Erik ten Hag e diversi compagni di squadra. Mourinho avrebbe quindi contattato il giocatore e il padre, consigliandogli di giocare a calcio per uscire dalla situazione attuale e che tutto si risolverà. Su di lui ci sarebbero anche Juventus, Inter e Milan ma Greenwood ha un forte legame con Mourinho, dopo la scelta del portoghese di dargli una possibilità nel 2018 quando era alla guida del club inglese.

(thesun.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE