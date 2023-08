Calciomercato Roma, dalla Francia: trattativa avanzata con il Rennes per la cessione di Matic

Arrivano novità sul futuro di Nemanja Matic, il quale non è partito con il resto della squadra per l'amichevole a Tolosa. Secondo quanto riportato dal sito francese, il Rennes sarebbe molto interessato al centrocampista serbo e nelle ultime ore ci sarebbero stati dei progressi sia nella trattativa con la Roma sia in quella con il giocatore (che ha il contratto in scadenza nel 2024). Il trentacinquenne sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio per trasferirsi in Francia e i contatti tra i due club sarebbero addirittura in fase avanzata.

