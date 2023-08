Calciomercato Roma, dal Brasile: Marcos Leonardo out col Fortaleza. Muro Santos, giallorossi su Beltran

È andato in scena nella giornata di oggi il tanto atteso incontro tra Marcos Leonardo e il neo tecnico del Santos Aguirre. L'attaccante, che vuole solo la Roma, ha ribadito al tecnico di voler partire, facendo leva sulla promessa della società in caso di arrivo di un'offerta importante. Ogni decisione, ora, spetterà al club, nel frattempo l'attaccante non si è allenato nemmeno oggi con i compagni e non prenderà parte alla sfida contro il Fortaleza. La Roma, dal canto suo, si è tutelata provandoci concretamente per Lucas Beltran.

(bol.uol.com)

Secondo il giornalista di goal.com Gabriele Conflitti, sembra essere saltata la trattativa tra Roma e Santos per Marcos Leonardo: dopo un colloquio con il nuovo allenatore del club, i brasiliani non sono intenzionati a vendere l'attaccante. La Roma ha virato con decisione su Beltran del River Plate.