Calciomercato Roma: Bonucci si propone, attesa la decisione dei giallorossi. Sul centrale della Juve anche Lazio, Genoa e Union Berlino

La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, i giallorossi sono alla ricerca di un difensore e tra i profili valutati c'è anche Leonardo Bonucci. Il centrale della Juventus era stato scartato da Tiago Pinto nei mesi scorsi, ma ora il calciatore si sarebbe proposto ai capitolini. Il trentaseienne lascerebbe i bianconeri a parametro zero e sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio anche sotto i 2.5 milioni di euro. Bonucci vorrebbe rimanere in Italia ed è seguito anche da Lazio, Genoa e Union Berlino. Nelle prossime ore Mourinho e il gm della Roma prenderanno una decisione sull'esperto difensore centrale e intanto osservano Sarr del Chelsea, Solet del Salisburgo e Branthwaite dell'Everton.

(calciomercato.com)

