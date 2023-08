Calciomercato Roma, al lavoro con il Santos per il preaccordo per Marcos Leonardo a gennaio: con il giocatore c'è l'intesa

Duvan Zapata ora, Marcos Leonardo a gennaio: secondo le indiscrezioni del giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, la Roma lavora su due tavoli per rinforzare il reparto offensivo, privo di Tammy Abraham infortunato, a disposizione di José Mourinho. Il club giallorosso è vicino all'accordo con l'Atalanta per il trasferimento nella capitale del centravanti colombiano, mentre lavora con il Santos per definire i preaccordi per l'arrivo del brasiliano classe 2003 a gennaio: con Marcos Leonardo - ieri in gol contro il Gremio - è stata raggiunta l'intesa su tutto.

Dopo diversi giorni di trattativa l'#ASRoma è vicina all'accordo per Duvan #Zapata: stretta finale e ultimi dettagli prima della fumata bianca. Per #MarcosLeonardo sta lavorando per definire i preaccordi per gennaio, con il giocatore c'è intesa su tutto#Calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/ZzIjXY4twU — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 21, 2023