Santos, Marcos Leonardo: "La proposta della Roma era quello che desideravo" (VIDEO)

Dopo essere tornato in campo e aver deciso la sfida del Santos contro il Gremio con un bel gol in diagonale (2-1 il risultato finale), è tornato a parlare nel post-partita Marcos Leonardo. L'argomento principale, ovviamente, la sua permanenza in Brasile e il possibile approdo alla Roma a gennaio: "Quello che è successo fa male a me e al Club. Il presidente mi aveva promesso e sapeva che in questa sessione di mercato sarei partito, ma va bene ora è tutto risolto. Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perch non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta (della Roma ndr) che era quello che desideravo. Ho voluto rimanere e aiutare la squadra, non ho mai pensato di scappare dalla porta secondaria dal club che mi ha tirato su e per il quale cono grato. Quando entro in campo do sempre il massimo. Il Santos non merita di soffrire così".

(globo.com)

