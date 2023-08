Calciomercato Roma, ag. Arnautovic: "Arrivata offerta da un top club, vorremmo che il Bologna la considerasse"

GIANLUCADIMARZIO.COM - Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di Marko Arnautovic, accostato nei giorni scorsi anche alla Roma. L'agente del giocatore ha parlato per il sito confermando l'arrivo di un'offerta per l'attaccante austriaco: "Vorremmo essere ascoltati dal Bologna, perché i patti erano stati chiari. La scorsa estate e lo scorso inverno avevamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League, e per rispetto del Bologna non avevamo fatto nulla. Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata, e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli".

