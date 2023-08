Calciomercato: domani le visite mediche di Zaniolo con l'Aston Villa

Dopo il trasferimento dalla Roma al Galatasaray nella finestra invernale di calciomercato, ora Nicolò Zaniolo è pronto nuovamente a cambiare maglia e ad approdare in Premier League: l'ex giallorosso, infatti, si unirà all'Aston Villa di Unai Emery e Monchi. Secondo le informazioni dell'esperto di calciomercato, il classe 1999 sosterrà mercoledì le visite mediche di rito con il club inglese. L'attaccante si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio a determinate condizioni: l'operazione si aggira sui 30 milioni totali più bonus, anche la Roma è spettatrice interessata poiché guadagnerebbe 2 milioni di euro più il 20% sulla differenza della futura rivendita sopra i 16,5 milioni.

Nicolò Zaniolo will be in Birmingham on Wednesday to undergo medical tests as Aston Villa player ????

Loan move from Galatasaray with buy option clause; could become mandatory under certain conditions.

Total potential package worth €30m plus add-ons. pic.twitter.com/uMB0sBOA1G

