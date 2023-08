Calciomercato, Demiral all'Al-Ahli per 20 milioni: il difensore dell'Atalanta interessava anche alla Roma

Altro colpo dell'Al-Ahli. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club saudita si è assicurato Merih Demiral e ha trovato l'accordo sia con l'entourage del calciatore sia con l'Atalanta. Il difensore centrale turco era seguito da due società di Premier League e interessava anche alla Roma, ma nelle prossime 24 ore firmerà con l'Al-Ahli, dove giocherà al fianco dell'ex giallorosso Roger Ibanez.

Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h ????

Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done.

…one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023