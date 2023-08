Sanches, fumata bianca in arrivo. In difesa piacciono Demiral e Solet

Entro domenica, massimo per l'inizio della settimana, la Roma può chiudere l'arrivo di Renato Sanches. Va trovato l'accordo definitivo sul trasferimento: il PSG nicchia, sperando in un obbligo di riscatto, ma alla fine dovrebbe cedere e accettare il prestito con diritto legato alle presenze del giocatore, con percentuale sulla futura rivendita in favore dei francesi. Giallorossi al lavoro anche per un altro difensore centrale: in lista ci sono Demiral e Solet. Il turco è ai margini dell'Atalanta, il francese costa 20 milioni.

(Gasport)