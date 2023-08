Atletico Madrid, Simeone: "Abbiamo parlato a lungo con Morata, gli ho detto che abbiamo bisogno di lui"

Alla vigilia del via al campionato spagnolo, Diego Simeone ha parlato ai microfoni del giornale spagnolo e si è soffermato su Alvaro Morata, a lungo accostato alla Roma durante l'estate. Le sue parole:

"Non commento mai quello che dico ai calciatori. Parlo con loro in modo chiaro e sincero. Con semplicità gli ho fatto capire che è un giocatore importante, che abbiamo bisogno di lui, l'unico attaccante d'area puro che abbiamo. Il miglior colpo di testa dei quattro attaccanti (il quinto Joao, se resta). Morata è il più 9 di tutti e abbiamo bisogno di lui. Quanto? 90, 60, 30 minuti... Abbiamo parlato con lui prima della partita contro il Villarreal. Abbiamo parlato a lungo, molto a lungo. Gli abbiamo detto tutto quello che pensavamo, cioè che deve battere i suoi record. Ha avuto tante situazioni da gol, molte sono state annullate. Ha l'età giusta, per come va d'accordo con i suoi coetanei. È nel momento che faccia 18 gol".

