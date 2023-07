Inter, Ausilio su Frattesi: "È stara dura, siamo stati più convincenti. Tante squadre erano su di lui..."

Davide Frattesi è stato uno dei nomi caldi del mercato italiano per due stagioni consecutive e nelle scorse ore l'ambito talento ex primavera giallorossa è stato acquistato dall'Inter. Il dirigente dei nerazzurri Piero Ausilio ha parlato alla stampa e le sue dichiarazioni sono state raccolte dal sito specializzato in calciomercato:

"È stata dura perché come in tutte le trattative ci sono difficoltà, soprattutto quando si parla col Sassuolo. Erano in tante su di lui, è un giocatore forte, che è cresciuto tanto in questi anni e che aveva attirato l'attenzione di tante squadre italiane. Noi ci abbiamo lavorato, siamo stati più convincenti e il ragazzo ci ha dato una mano perché vedeva nel progetto Inter il progetto migliore".

