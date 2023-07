Calciomercato, Cerezo (pres. Atletico Madrid): "Morata? Non credo che andrà in Italia"

COPE - Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica spagnola. Tra i vari temi trattati, il numero uno del club si è soffermato sul futuro di Alvaro Morata, accostato con grande insistenza a Roma e Milan. Ecco le sue parole: "Non abbiamo notizie sul futuro di Morata, ma mi lasciano sorpreso. Non credo che andrà in Italia".