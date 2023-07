Alvaro Morata è vicinissimo al Milan. Così riporta, dalla spagna, la nota emittente radiofonica che spiega come il club rossonero, dopo aver incassato dalla cessione di Tonali al Newcastle, è pronto a pagare la clausola rescissoria, da 12 milioni di euro tasse incluse, per strappare l'attaccante all'Atletico Madrid, con cui ha recentemente rinnovato fino al 2026. Per Morata si era parlato a più riprese anche di un interessamento della Roma.

(Cadena Cope)