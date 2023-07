Calciomercato Roma: spunta il nome di Taremi per l'attacco (FOTO)

La Roma non ha ancora risolto il rebus centravanti e in questi giorni stanno circolando vari nomi per quanto riguarda la punta che prenderà il posto dell'infortunato Tammy Abraham. Come anticipato dalla prima pagina dell'edizione del 5 luglio del Corriere dello Sport, i giallorossi starebbero osservando anche Mehdi Taremi, attaccante del Porto. Il classe '92 ha il contratto in scadenza nel 2024.

⚫️? #FRATTESI, È INTER

? Parte la caccia al #Napoli campione

? #Juve, due colpi per Giuntoli ?️ La prima pagina di mercoledì 5 luglio#CorrieredelloSport pic.twitter.com/XDxbtF8nqk — Corriere dello Sport (@CorSport) July 4, 2023