Roma, Abraham alla fase due del recupero: da giovedì a Trigoria

Tammy Abraham è tornato ieri a Roma. Con un volo privato, insieme alla compagna e al figlio, l'attaccante è sbarcato nel pomeriggio a Ciampino e da giovedì sarà a Trigoria per iniziare la seconda fase del recupero. Ad un mese dall'operazione al crociato sinistro (7 giugno) Tammy sta meglio: la ripresa è lenta e faticosa ma, per ora, procede nel migliore dei modi e per questo l'umore è buono. Non a caso l'attaccante pubblica spesso foto e video dei suoi allenamenti e ieri, arrivato a Ciampino, è stato come al solito disponibile per foto e autografi con chi lo ha riconosciuto.

Abraham sa bene che non tornerà in campo prima dell'inizio del 2024 ma ha cercato di vedere il lato positivo dell'infortunio di fine stagione: per i primi tre mesi, quelli senza vedere l'erba e il pallone, non salterà partite. [...]

(corrieredellosport.it)