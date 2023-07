Calciomercato Roma: Reynolds al Westerlo per 3,5 milioni più bonus. Oltre al 25% della futura rivendita

Lavori in uscita. Dopo la sessione di cessioni dello scorso giugno, la Roma sta lavorando all'uscita di altri tre giocatori. Se di Shomurodov al Cagliari si è già parlato, anche Reynolds è ormai pronto a trasferirsi a titolo definitivo al Westerlo che lo pagherà 3,5 milioni più bonus oltre a garantire ai giallorossi il 25% di una futura rivendita. Per Villar, invece, ci sono trattative con il Granada e con un club francese.

