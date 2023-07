Calciomercato Roma, in chiusura la cessione di Shomurodov al Cagliari: prestito con diritto a 9-10 milioni

Si sta avvicinando sempre di più un'altra cessione in casa Roma. Secondo l'esperto di calciomercato oggi si definiranno le cifre con il Cagliari per il prestito di Eldor Shomurodov, rimasto nella Capitale dopo la partenza della squadra per il Portogallo. L'affare sarebbe vicino alla chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9-10 milioni. L'attaccante giallorosso potrebbe quindi ripartire dal Cagliari, dopo il prestito di sei mesi allo Spezia della scorsa stagione.

(gianlucadimarzio.com)

