Calciomercato Roma, Okafor verso il Milan: domani le visite mediche

Colpo a sorpresa per l’attacco del Milan. I rossoneri hanno chiuso per Noah Okafor del Salisburgo, che era finita anche nel mirino della Roma. Al club austriaco andranno tra i 13 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi. Già domani, se tutto andrà per il meglio, potrà fare le visite mediche.

#Okafor sosterrà domani le visite mediche con il @acmilan . Al @RedBullSalzburg andranno tra i 13 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi. Il Milan, intanto, continua a trattare con il @VillarrealCF per #Chukwueze. @SkySport @FabrizioRomano — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 21, 2023