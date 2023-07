La Roma fa sul serio per Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la società giallorossa ha deciso di aumentare l'offerta per il prestito oneroso e punta anche sulla volontà dell'attaccante, il quale vuole fortemente tornare nella Capitale. Il West Ham si è preso un po' di tempo per decidere, ma vorrebbe provare a inserire l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League.

