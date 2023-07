Sarà ancora giallorosso il futuro di Paulo Dybala, per il quale si era parlato di un interesse da parte di club arabi e di un clamoroso ritorno alla Juventus. Come scrive il portale di calciomercato, una nuova esperienza in bianconero sarebbe fantamercato. In Arabia, invece, piace all'Al-Hilal, ma l'intenzione della Joya è quella di restare con Mourinho, una promessa ribadita all'indomani della finale persa a Budapest.

(calciomercato.com)

