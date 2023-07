La Juve ora cerca un Dybala ma la retromarcia costerebbe 17 milioni all'anno

Alla Continassa si cerca un nuovo Dybala. Risulta curioso come, a distanza di un anno dal burrascoso addio alla Joya, il club bianconero si stia ora convincendo a sondare il mercato per individuare un elemento con caratteristiche analoghe a quelle dell’argentino. Che, intanto, si è legato alla Roma fino al 2025. Ma solo fino a un certo punto... Il contratto in giallorosso di Dybala, infatti, prevede una clausola che consenta al giocatore di liberarsi di fronte ad adeguata offerta: almeno 12 milioni per i club esteri, 20 invece per quelli italiani. Riacquistare l’argentino attivando la clausola da 20 milioni e proponendogli (questa volta sì, nero su bianco) un quadriennale da 6 milioni all’anno farebbe pesare a bilancio il “diez” per 17 milioni a stagione, tra stipendio lordo e ammortamento del cartellino. Una cifra decisamente contenuta per un giocatore del suo valore. Il condizionale, attenzione, è quanto mai d’obbligo: dalla Continassa non si registra l’intenzione di procedere con una sorta di inversione a “U”, per quanto il quadro dirigenziale sia pressoché del tutto mutato rispetto a quello che aveva sacrificato il trequartista sull’altare dell’ingaggio di Vlahovic.

(tuttosport)