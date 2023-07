Calciomercato Roma, dalla Turchia: offerti 5 milioni per il classe 2006 Akman, il Galatasaray rifiuta

La Roma ha provato a strappare Efe Akman al Galatasaray. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Erdal Bozkurt, i giallorossi hanno presentato un'offerta da 5 milioni di euro, ma la proposta è stata rispedita al mittente poiché considerata insufficiente. La Roma può vantare un'opzione di acquisto per il classe 2006 in seguito all'accordo stipulato con il Galatasaray all'interno dell'affare che ha portato Nicolò Zaniolo in Turchia.

??Roma, Efe Akman için 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi Galatasaray bu teklifi yetersiz bulduğu için reddetti. pic.twitter.com/ap335LYh45 — Erdal Bozkurt (@erdalbozkurt25) July 14, 2023