Calciomercato Roma, dalla Turchia: arrivano conferme sull'interesse del Galatasaray per Shomurodov

Dopo i 6 deludenti mesi allo Spezia, Eldor Shomurodov farà ritorno alla Roma pur non rientrando nei piani del club giallorosso. Nelle ultime ore si era parlato di un interesse del Galatasaray per l'uzbeko, notizia che trova conferme dalla Turchia. Come scrive il quotidiano, infatti, la squadra di Istanbul è in corsa per l'attaccante, che inoltre non è considerato extra-comunitario e può dunque essere tesserato dal club turco.

? FANATİK ÖZEL | Galatasaray sezon başında ilgilendiği Roma'nın Özbek forveti Eldor Shomurodov için yeniden devrede. ? Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor. TFF'nin yeni statüsüne göre Shomurodov yabancı statüsünde sayılmayacak. ?️ @yakupcinar pic.twitter.com/vgohkYmSpy — Fanatik (@fanatikcomtr) July 2, 2023