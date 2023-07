Ibanez ai saluti. Anche Karsdorp tra i cedibili, su Shomurodov c’è il Galatasaray

Tiago Pinto è riuscito a trovare i 30 milioni di plusvalenze senza svendere e ora si può ragionare sulle cessioni senza fretta. Il primo indiziato per immettere ulteriore liquidità è Roger Ibanez, che sembra ormai alla fine di un ciclo. La Roma non considera offerte inferiori ai 25-30 milioni, data l'età e la sua presenza nella nazionale brasiliana. L'Aston Villa è pronto a fare un'offerta nelle prossime ore, con la Roma che si è già cautelata con Ndicka e il ritorno di Llorente. Ibanez in questo momento si trova in Brasile e sa che i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Oltre al difensore in uscita c'è Shomurodov, su di lui il Galatasaray, pronto a chiudere in prestito con diritto di riscatto. Anche Karsdorp sembra ormai fuori dal progetto, considerando anche il possibile arrivo di Kristensen dal Leeds.

(corsport)