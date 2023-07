Calciomercato Roma, dalla Spagna: nel weekend incontro per Villar al Granada. I giallorossi chiedono 3 milioni

L'interesse del Granada per Villar è stato riportato già ieri dalla Spagna e ora viene aggiornato con la notizia che nel weekend gli agenti del centrocampista incontreranno la Roma per trovare l'accordo per il ritorno in Liga.

Villar, che nell'ultima stagione ha giocato nel Getafe, ha già dato il suo ok alla proposta del Granada che ora dovrà accontentare la Roma, non disposta a lasciarlo partire gratuitamente. Il club giallorosso chiede 3 milioni di euro e il Granada non è l'unica società interessata.

(ideal.es)

