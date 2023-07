In questa finestra estiva di calciomercato la Roma cerca anche una sistemazione per Gonzalo Villar, fuori dal progetto tecnico di José Mourinho. Il centrocampista, che ha trascorso la passata stagione in prestito tra Sampdoria e Getafe, interessa al Granada: secondo quanto scrive il sito spagnolo, Roma e Granada starebbero trattando per il trasferimento del classe 1998, in scadenza con i giallorossi nel 2024.

(ideal.es)

