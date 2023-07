Calciomercato Roma, contatti intensificati con Kamada. Possibile chiusura a breve

Dopo la rinuncia dei giallorossi a Davide Frattesi, ormai sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter, si scalda la pista che porta a Daichi Kamada. Secondo il sito di calciomercato la Roma avrebbe intensificato i contatti col giocatore grazie all'amicizia con Ndicka, suo ex compagno all'Eintracht Francoforte, con l'affare che potrebbe chiudersi a breve.

Mourinho sarebbe convinto di utilizzare Kamada come mezz'ala o al fianco di Cristante, come già era successo con Mkhitaryan un anno fa. L'ingaggio è inferiore ai 2,5 milioni e alletta la possibilità di avere una spinta per il brand in Asia. Se dovesse arrivare la chiusura dell'affare, i 30 milioni risparmiati potrebbero essere usati per l'attacco, dove piacciono ancora Morata e Scamacca.

(calciomercato.com)

