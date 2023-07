Calciomercato Roma, accordo Inter-Sassuolo per Frattesi: prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni più Mulattieri

Il nome di Davide Frattesi è al centro del mercato delle big italiane. Secondo le informazioni del giornalista esperto di calciomercato, l'Inter vuole chiudere nelle prossime 24/48 ore l'operazione per portare il centrocampista del Sassuolo alla corte di Simone Inzaghi, nonostante l'inserimento del Milan - che oggi ha incontrato il Sassuolo - e il tentativo del Napoli. La Roma, inoltre, detiene il 30% sulla futura rivendita di Frattesi.

C'è l'accordo verbale tra Inter e Sassuolo e mancano da limare gli ultimi dettagli: il giocatore si trasferirà in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri, valutato 8 milioni di euro. Inoltre, l'agente di Frattesi incontrerà l'Inter per discutere del contratto del centrocampista.

(gianlucadimarzio.com)

