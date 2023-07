Lazar Samardzic potrebbe lasciare l'Udinese in questa sessione di mercato e, secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, sarebbero molti i club italiani interessati a lui. La società friulana valuta il centrocampista classe 2002 tra i 18 e i 20 milioni di euro e non accetterà offerte inferiori a questa cifra. Dopo aver chiuso per Davide Frattesi, l'Inter si è defilata, ma il calciatore serbo piace particolarmente a Napoli, Roma e Atalanta.

(calciomercato.com)

