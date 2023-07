Calciomercato, previsto contatto tra Milan e Basilea per l'ex Roma Calafiori: ai giallorossi spetta il 40% della futura rivendita

Il Milan fa sul serio per Riccardo Calafiori. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, l'ex terzino sinistro della Roma, attualmente al Basilea, è l'obiettivo principale per il ruolo di vice Theo Hernandez. I rossoneri spingono per il classe 2002 ed è previsto un contatto con il club svizzero per parlare del calciatore. La Roma osserva con grande attenzione la situazione poiché incasserebbe il 40% dell'eventuale futura rivendita.

