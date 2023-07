Calciomercato Roma, la Juventus ha chiesto informazioni per Scamacca: il centravanti del West Ham può arrivare solamente in caso di addio di Vlahovic

Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', anche la Juventus ha chiesto informazioni per Gianluca Scamacca. I bianconeri, però, potrebbero intensificare i contatti e acquistarlo a titolo definitivo solamente in caso di addio di Dusan Vlahovic. Intanto la Roma continua a lavorare per il prestito, ma il West Ham non ha ancora aperto a questa soluzione per il momento. L'attaccante è seguito anche dal Milan.

(Sky Sport)