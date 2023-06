Legia Varsavia, Tobiasz: "Ho scoperto dell'interesse della Roma grazie a Internet. Sono rimasto molto sorpreso"

Nessuno ti obbligherà ad andare via. Vorresti trasferirti in un altro club?

"Credo che andare all'estero sia una buona opzione, ma devo crescere, non voglio sedermi in panchina e guardare cosa succede. Anche rimanere al Legia andrebbe bene, è un'opzione per fare esperienza".

È vero che il Copenaghen è interessato a te?

"Credo di sì. Sto ricevendo informazioni dal mio agente, ma vogliamo cose concrete, non voci".

E la Roma?

"Ci deve essere un pizzico di verità in ogni informazione, ho scoperto dell'interesse della Roma da internet e sono rimasto molto sorpreso. Sicuramente non voglio andare da qualche parte dove non giocherà. È ora di fare il passo successivo".

In un club come la Roma difficilmente si scommette su un 20enne polacco.

"Beh, non è facile fidarsi di un giocatore del genere".

