Calciomercato Roma, dalla Polonia: giallorossi interessati al portiere classe 2002 Tobiasz

La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Il contratto di Rui Patricio è in scadenza nel 2024 e Mile Svilar non sta fornendo garanzie, motivo per cui Tiago Pinto sta visionando diversi profili. Secondo quanto riportato dal portale polacco, i capitolini hanno messo nel mirino Kacper Tobiasz, estremo difensore del Legia Varsavia. Il classe 2002 sta disputando una buona stagione (29 gol subiti in 26 partite stagionali) ed è già nel giro della nazionale maggiore della Polonia.

(meczyki.pl)

