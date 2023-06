Italia, Frattesi: "Non sono pronto per andare all'estero. Voglio restare in Serie A, l'ho detto anche a Carnevali"

SKY SPORT - Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva al termine di Spagna-Italia, gara valida per la semifinale di Nations League e conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore delle 'Furie rosse'. Tra i vari temi trattati, il calciatore, seguito con grandissima attenzione anche dalla Roma, si è soffermato sul suo futuro. Ecco le sue parole.

Sei pronto per una grande squadra? L'altro giorno hai detto di non essere ancora pronto per l'estero. Perché è importante per te rimanere in Italia?

"Non mi sento ancora pronto per andare all'estero, preferirei rimanere in Italia. L'ho detto anche al direttore (Carnevali, ndr). Questa è la mia volontà".