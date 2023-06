Nations League, Spagna-Italia: Spinazzola titolare, panchina per Pellegrini e Cristante. Dal 1' anche Frattesi e Morata

Al De Grolsch Veste di Enschede, stadio del Twente, in Olanda, va in scena la seconda semifinale della Nations League, che mette di fronte la Spagna e l'Italia. Chi avrà la meglio tra le Furie Rosse e gli Azzurri affronterà in finale la Croazia, ieri vittoriosa 4-2 sull'Olanda dopo i tempi supplementari.

Il commissario tecnico italiano, Roberto Mancini, opta per il 3-5-2 e manda in campo dal primo minuto Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra, mentre lascia inizialmente in panchina gli altri due giocatori della Roma convocati per il match, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. A loro, l'ex allenatore dell'Inter preferisce un obiettivo giallorosso come Davide Frattesi, mentre in attacco agirà l'ex capitolino Nicolò Zaniolo.

Nella Spagna spazio dal primo minuto ad Alvaro Morata, anche lui accostato alla Roma dai rumors di mercato.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Spagna: Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Mikel Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremi Pino; Morata.

Italia: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Spinazzola; Immobile, Zaniolo.