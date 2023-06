L'opera di cessioni sugli esuberi di Tiago Pinto potrebbe vedere altri 2 tasselli in uscita a breve, dopo la trattativa praticamente conclusa per il ritorno a titolo definitivo di Carles Perez al Celta Vigo. Darboe, infatti, è vicino al LASK, in prestito con un diritto di riscatto tra i 2 e i 3 milioni grazie alla mediazione di Giorgio Ghirardi e Miriam Peruzzi di Dream and Goal. E Reynolds potrebbe trasferirsi a breve definitivamente al Westerlo.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE