La Roma vuole un nuovo attaccante in seguito all'infortunio di Tammy Abraham e secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', c'è il nome di Gianluca Scamacca nella lista dei desideri. Non si tratta di una vera e propria trattativa, ma al momento è semplicemente un'idea: in queste ore ci sono stati i primi contatti e i giallorossi hanno chiesto informazioni per un eventuale affare in prestito.

(Sky Sport)