Calciomercato Roma: l'agente di Dybala è nella Capitale. Prossima settimana l'incontro con Pinto

Il futuro di Paulo Dybala è ancora da decifrare, ma la qualificazione in Europa League (che potrebbe arrivare grazie alla vittoria contro lo Spezia) potrebbe aiutare il matrimonio tra lui e la Roma. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano sportivo, l'agente della 'Joya', Jorge Antun, è arrivato nella Capitale e oggi sarà presente allo Stadio Olimpico. Inoltre, incontrerà il general manager Tiago Pinto la prossima settimana per parlare del futuro del suo assistito. Dybala ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 12 milioni valida solo per l'estero, che però può essere neutralizzata grazie a un aumento concordato dell'ingaggio dagli attuali 4,5 milioni a 6 milioni a stagione. A farla scattare, però, non può essere il club, bensì il giocatore. L'argentino non vuole andare in altre squadre italiane, motivo per cui bisognerà fare attenzione a eventuali interessamenti da parte di società estere.

(gasport)