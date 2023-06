Calciomercato Roma: giallorossi delusi da Carles Perez e dal Celta Vigo per aver temporeggiato con l'obiettivo di ottenere il massimo sconto

Nella serata odierna la Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Carles Perez al Celta Vigo. Dopo una trattativa estenuante, i giallorossi hanno definito l'affare sulla base di 5,2 milioni più il 5% sulla futura rivendita, concedendo uno sconto di 5 milioni rispetto a quanto concordato con il club spagnolo nella passata stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, la Roma sarebbe rimasta profondamente delusa dall’atteggiamento del giocatore e della società galiziana per aver temporeggiato fino all'ultimo con l'obiettivo di non versare una cifra più congrua al valore dell’attaccante. La Roma, infatti, è stata costretta a cedere Carles Perez poiché oggi è l'ultimo giorno valido per ottenere i 30 milioni di plusvalenze e rispettare i paletti imposti dalla UEFA.

La notizia migliore della Roma al 30 giugno è che è riuscita a non farsi strozzare da club esteri che un mese fa assaporavano l’idea di prendere giocatori importanti a prezzi da discount. La #ASRoma chiude la cessione di Carles Perez al Celta Vigo ma è profondamente delusa… — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 30, 2023