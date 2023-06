Calciomercato Roma, ag. Llorente: "Stiamo ancora parlando, speriamo di concretizzare il ritorno in giallorosso"

La Roma è in trattativa con il Leeds, retrocesso in Championship, per il ritorno di Diego Llorente in prestito, dopo i sei mesi passati in giallorosso, e anche per il trasferimento di Rasmus Kristensen. L'agente del difensore spagnolo, Gelu Rodriguez, ha parlato in esclusiva al sito dedicato alle vicende giallorosse del possibile ritorno di Llorente alla Roma: "Stiamo ancora parlando. Speriamo di riuscire a concretizzarlo, vediamo".

Inoltre, questa sera l'agente del centrale incontrerà nuovamente la dirigenza del club inglese per finalizzare il passaggio del suo assistito alla corte di Mourinho.

(romapress.net)

