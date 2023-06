Calciomercato Roma: nella notte definiti i dettagli per il ritorno di Llorente

Diego Llorente tornerà a vestire la maglia della Roma dopo i 6 mesi di prestito. Come confermato anche dal giornalista Fabrizio Romano, infatti, Roma e Leeds stanno chiudendo l’accordo: i dettagli finali sono stati discussi durante la notte. Lo spagnolo, dunque, è pronto a tornare alla corte di Mourinho dopo l'ottima impressione fatta nella sua prima parentesi giallorossa.

AS Roma and Leeds United are closing in on deal for Diego Llorente to re-join Roma until the end of the next season. ?? #ASRoma #LUFC

Deal being completed as final details have been discussed overnight. pic.twitter.com/L1G48tQGqi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023