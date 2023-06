Calciomercato: offerta ufficiale del Tottenham per Vicario, chiusura sempre più vicina

Il futuro di Guglielmo Vicario sembra essere in Premier League. Nella giornata di ieri il Tottenham ha affondato il colpo, trovando un principio d'accordo con l'Empoli per 20 milioni di euro più bonus. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, questa mattina gli Spurs hanno presentato ufficialmente la loro offerta e la chiusura dell'affare è sempre più vicina. Vicario è stato accostato con insistenza anche alla Roma, ma ormai il Tottenham ha sbaragliato tutta la concorrenza.

.@SpursOfficial have sent their written bid to @EmpoliFC for Guglielmo #Vicario's transfer. Now, paperwork and contracts to be signed. #THFC @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 22, 2023