Il calciomercato in Italia sta entrando sempre di più nel vivo. Secondo l'esperto di calciomercato ci sarebbe un principio d'accordo tra Empoli e Tottenham per la cessione del portiere Guglielmo Vicario per 20 milioni più bonus. Il club toscano sarebbe in attesa di un'offerta scritta tra oggi e domani per accettarla e concludere l'affare. In passato il classe 1996 era stato accostato più volte alla Roma.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE