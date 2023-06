Calciomercato, offerta del Milan per Skhiri: triennale da due milioni l'anno

Tra i tanti giocatori che a breve si svincoleranno a parametro zero c'è il centrocampista francese (naturalizzato tunisino) Ellyes Skhiri, che il 30 giugno terminerà la sua esperienza con la maglia del Colonia. Sul classe 1995, di recente accostato anche alla Roma, ci sarebbe stata nelle ultime ore un'offerta del Milan. Secondo il sito di calciomercato i rossoneri avrebbero proposto al giocatore un contratto triennale da due milioni di euro l'anno, più un'opzione per il quarto. Su di lui ci sarebbero anche gli inglesi del Crystal Palace, col centrocampista che avrebbe preso tempo per valutare entrambe le proposte. Si attende una risposta dopo il rientro dalla nazionale.

(tuttomercatoweb.com)

