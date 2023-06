Non solo Inter e Roma, ma anche il Milan è pronto a inserirsi prepotentemente nella corsa per Davide Frattesi. Secondo quanto riferito dal sito del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la società rossonera è intenzionata a incontrare il Sassuolo per parlare del centrocampista e per provare a superare la concorrenza.

(gianlucadimarzio.com)

