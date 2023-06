Calciomercato: incontro Inter-Sassuolo per Frattesi, c'è anche l'agente del calciatore. Marotta scherza con Carnevali: "Non ha ricevuto tutte le offerte e il prezzo continua a salire…" (VIDEO)

Giornata molto importante per il futuro di Davide Frattesi. Al Grand Hotel di Rimini è andato in scena un incontro tra l'Inter (rappresentata da Marotta) e il Sassuolo (rappresentato da Carnevali) per discutere del trasferimento del centrocampista neroverde, seguito con grandissima attenzione anche dalla Roma. Presente anche Giuseppe Riso, agente del calciatore. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

21:00 - Giuseppe Riso, agente di Frattesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva: "Sarò a cena con Carnevali e Marotta. Frattesi all'Inter? Prima devono sistemare altre cose...".

20:30 - Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai margini dell'evento e si è soffermato proprio sull'affare Frattesi: "Non è facile perché Giovanni (Carnevali, ndr) è molto bravo e sa destreggiarsi molto bene in queste cose. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte, perciò il prezzo di Frattesi continua a salire".

19:55 - Al Grand Hotel di Rimini è arrivato anche Giuseppe Riso, agente del centrocampista dei neroverdi.

19:47 - Terminato l'incontro tra Marotta e Carnevali.