Calciomercato Roma, Zaha in scadenza a giugno: solo i giallorossi in contatto

In un intervento Thibaud Verizian al canale francese, il giornalista esperto di mercato in Francia ha parlato del futuro della panchina del Psg, ancora divisa nel ballottaggio tra Thiago Motta e Mourinho, come già riportato nei giorni scorsi. In più, alla domanda di aggiornamenti sul futuro di Wilfried Zaha, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il giornalista ha risposto come sia la Roma l'unica squadra ad aver avviato contatti.

(Team Football)