Calciomercato Roma, dalla Francia: il presidente del PSG punta Mourinho o Thiago Motta. Contatti avviati con lo Special One

Il futuro di José Mourinho è ancora in bilico. Lo Special One è legato alla Roma fino al 2024, ma l'interesse del PSG si fa sempre più insistente. Secondo quanto riferito dal sito francese, il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, si starebbe muovendo in prima persona e avrebbe individuato due profili per la panchina del PSG: Mourinho e Thiago Motta. Il numero uno della società transalpina apprezza particolarmente l'allenatore portoghese e avrebbe già iniziato una trattativa per assicurarsi l'attuale tecnico della Roma. Inoltre lo Special One avrebbe parlato con Al-Khelaifi degli eventuali rinforzi per la rosa e l'obiettivo principale sarebbe Amrabat della Fiorentina. Il presidente ha ancora dei dubbi su Mourinho poiché il forte carattere dell'allenatore potrebbe scontrarsi con il complicato spogliatoio del PSG.

(footmercato.net)

