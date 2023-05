Calciomercato Roma: addio Reynolds in estate. Rifiutata un'offerta del Westerlo, piace al West Ham

Si avvicina la finestra estiva di mercato e iniziano a circolare anche le possibili mosse della Roma in entrata e in uscita. Secondo le informazioni del giornalista sportivo Tom Bogert, Bryan Reynolds dovrebbe lasciare il club giallorosso in estate: il terzino statunitense classe 2001, che ha trascorso la stagione in prestito con diritto di riscatto al Westerlo, piace al West Ham e ad alcuni club di Championship. È difficile, invece, una sua permanenza in Belgio poiché la Roma avrebbe già rifiutato un'offerta iniziale presentata dal Westerlo per riscattarlo.

Sources: West Ham pursuing Roma’s USMNT RB Bryan Reynolds.

Reynolds, 21, is set to leave Roma this summer. He’s excelled on loan at Westerlo this year, who have already had an initial bid rejected.

From me in @David_Ornstein’s column ⬇️https://t.co/up7WZiAeDv

— Tom Bogert (@tombogert) May 22, 2023